Martine Grael comanda tripulação feminina ao lado de Gabriela Nicolino na 49ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela

2016 e Tóquio-2020. A competição é uma realização do Yacht Club de Ilhabela em parceria com a Prefeitura Municipal de Ilhabela, e ocorre entre os dias 23 e 30 de julho.

Martine vem embalada após a conquista do bicampeonato do Europeu da classe 49Er FX no último final de semana em Aarhus, na Dinamarca, ao lado de Kahena Kunze. Em Ilhabela ela terá sua parceira de mais de uma década nas águas, a carioca Gabriela Nicolino, que disputou os Jogos de Tóquio ao lado de Samuel Albrecht na classe Nacra 17. Os dois foram medalhistas de Bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019.

“Vamos para a água com a tripulação não muito treinada. Temos alguns dias em que conseguiremos juntar parcialmente a tripulação. O que vai ser bem bom”, disse Martine: “Mas o meu objetivo em vir correr a Semana de Vela, deixando até para trás o nosso calendário um pouco, é porque respeito a vela profissional feminina. O Brasil está muito atrás em relação ao resto do mundo.

Já em relação a vela profissional já é bem atrasado. Para mim é muito importante prestigiar as competições nacionais”, destacou Martine.

Nicolino irá como trimmer e tática do veleiro modelo HPE30: “Já corri a SIVI algumas vezes. Inclusive em tripulações femininas antes. Minha função tradicional é trimmer e tática. Como esse é um barco maior e teremos mais tripulantes, ainda estamos dividindo as funções”, disse: “É muito bom poder vivenciar um pouco dos campeonatos de vela oceânica, dar uma pausa no mundo olímpico. Velejar em tripulações maiores, barcos diferentes e nesse caso com grandes amigas. O lugar por si só é incrível e o clima de celebração da SIVI compensa até para o inverno paulista”.

Nicolino destacou sua amizade com Martine: “Conheço a Martine de uma vida inteira. Velejamos juntas desde o Optimist (classe de entrada na Vela). Sempre tivemos ótimas experiências correndo em Ilhabela. Corri algumas vezes de J24, outras de HPE25 e uma vez de HPE30 também”.

O Danadão terá ao todo oito tripulantes (Gabriela Kidd, Amanda Rodrigues, Luciana Kopschitz, Isadora Del Ri, Raquel Hora e Ana Carolina Roth). O barco vai competir com outros fortes veleiros na classe ORC como o Crioula 52, um TP-52, que terá Albrecht como tático, e o Phoenix, onde Marco Grael, irmão de Martine e também filho de Torben Grael, estará na disputa. Marco também participou da última Olimpíada em Tóquio. No mesmo Phoenix irá o catarinense André Fonseca, o Bochecha, com participações em três Olimpíadas e também na The Ocean Race, a regata de Volta ao Mundo.

O barco Danadão não será o único totalmente feminino. O Rudá 1, que disputará a classe BRA-RGS, foi o primeiro inscrito e terá Daniela Sanchez no comando em veleiro com a mãe de Martine, Andrea Grael. Na classe ORC, o veleiro Minna terá homens, mas será comandado por uma mulher, Elisa Mirow.

Competição ultrapassa os 100 barcos de sete estados, 15 cidades e dois países – As inscrições seguem abertas para as classes ORC, BRA-RGS, C-30, HPE-25, Clássicos, Bico de Proa, Mini e Multicasco, e podem ser realizadas no site – https://www.sivilhabela.com.br/. Já são 105 barcos inscritos. A programação da competição também consta no site do evento – https://www.sivilhabela.com.br/programacao/ .

Ao todo estão representados barcos de sete estados brasileiros (SP, RJ, SC, RS, PE, BA e ES) de quinze cidades e 43 clubes de Vela do Brasil. Além disso, sete barcos argentinos já estão inscritos.

