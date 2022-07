Matheus Sousa, de São Sebastião, é campeão geral da categoria Laser na 49ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela

O atleta de São Sebastião Matheus Sousa, de 18 anos, sagrou-se Campeão Geral da categoria Laser (ILCA 6). Matheus havia ganhado no ano passado na categoria Laser (ILCA 4) e ficou muito feliz em conquistar nesse ano mais um título utilizando uma vela maior.

A Secretaria de Esportes de São Sebastião (SEESP) em parceria com a Escola de Vela de São Sebastião (EVSS) inscreveram atletas que participaram, neste final de semana (15 a 17 de julho), da 49ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela nas classes monotipos.

Durante os dias de competições, os velejadores sebastianenses encontraram situações desafiadoras no canal de São Sebastião. Entretanto, mesmo com as dificuldades, o jovem Matheus de 18 anos conseguiu se sagrar campeão.

“Foi uma competição muito complicada pelas variações de vento, mas consegui manter as médias e levar o título. Esse ano, a estrutura e apoio que recebemos foi a melhor possível. A gestão do munícipio nos ajudou muito através do ‘Força Atleta’ e também do acompanhamento técnico feito por grandes profissionais dentro d’água”, comentou o atleta sebastianense.

O barco a vela Laser é de classe olímpica, conhecido como o mais popular do mundo, com cerca de 210.000 barcos produzidos, a sua principal característica é a simplicidade.

A Equipe da Escola de Vela, comandada pelos professores Rafael Mendes, Aristarcho Lobo e Marcus Vinícius Soares participou nas classes Laser, Optimist, Dingue e Snipe com 20 velejadores no total.

Confira os resultados de cada categoria da 49ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela

Classe Optimist Estreantes Geral

3º Pedro Vivian Siqueira

7º Nicola P L Siqueira

11º Enzo Murao Ferreira

17º Vitorio P L Manica

Classe Dingue Geral

3º Lucas C Sousa e Felix Alexandre

Classe Dingue Categoria 1.5

2º Maria Eduarda, Kaué e Victor

Classe Dingue Categoria Mista

1º Munir M Hage e Juliana Rego

Classe Laser 4.7 Categoria Feminina

1º Marcele C Tavares

2º Isadora D Brozinga

Classe ILCA 4 Categoria SUB 18

4º Samuel O Santos

Classe ILCA 6 Geral

1º Matheus Souza

3º Guilherme F Marcianni

5º Jefferson Santos

7º Graziella K Tussatto

9º André Santeiro

11º Bruno G Mazzola

Classe ILCA 6 SUB 19

1º Matheus Souza

Classe ILCA 6 Feminino

1º Graziella K Tussatto

Classe Snipe Categoria Mista

1º Jose Afonso Hackerott e Mirella Zanelli

A Escola de Vela de São Sebastião está localizada no Balneário dos Trabalhadores e atende os alunos de segunda-feira a sexta-feira no período da manhã e da tarde.