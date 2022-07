Robert Scheidt, Lars Grael e Clínio de Freitas confirmam presença na 49ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela

Mais três estrelas da vela brasileira confirmaram presença para a disputa da 49ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela que será disputada entre os dias 23 e 30 com realização do Yacht Club de Ilhabela e Prefeitura Municipal de Ilhabela.

Robert Scheidt, bicampeão Olímpico, estará no barco Caballo Loco na classe C-30. Robert tem enorme currículo totalizando cinco medalhas em Olimpíadas, treze títulos Mundiais e três Ouros em Pan-Americanos. Ele marca seu retorno à competição após onze anos.

“Participei no HPE em 2011, foi muito bacana, semana muito feliz velejando junto com a equipe Fabio Bociarelli junto com meu irmão e a filha do Fábio, ganhamos. Participei em muitas edições no passado em diversos barcos, é uma competição muito forte e organizada, tenho certeza que esse ano será de nível bem alto, uma das maiores da América Latina, se não for a maior. Estou muito contente em voltar e espero participar de muitas pois agora não estou mais com agenda olímpica tão acirrada”, disse Scheidt: “Sempre tive participações de Vela de Oceano, não é uma classe que dediquei muito de meu tempo, mas fiz várias competições, gosto muito de velejar em equipe, é uma forma muito bacana de dividir as experiências, trabalhar em grupo, é bem válido pois aprendemos muito. Velejar em um lugar lindo como Ilhabela é sempre um prazer”.

“Juninho de Jesus é muito amigo do Robert, que do outro lado apoia o Juninho. É um bom casamento, pelo menos para o Caballo Loco. É uma honra para a SIVI a presença do Robert”, disse Mauro Dottori, diretor de vela do Yacht Club de Ilhabela e comandante do Caballo Loco.

Lars Grael também confirmou presença ao lado do seu parceiro do Bronze Olímpico de Seul 1988, Clínio de Freitas. Os dois estarão no Argos na classe ORC, barco de Ubatuba (SP).

Lars tem outra medalha Olímpica em Atlanta 1996, possui título Mundial e vasto currículo no esporte com duas outras medalhas em Mundiais, dois títulos da Bacardi Cup entre outras conquistas.

“Por uma questão de custo elevado e dificuldade de arregimentar uma tripulação amadora já que ficaríamos dez, onze dias por lá, não consegui viabilizar a ida do meu barco Avohai. Mas irei através do Argos convidado pelo comandante Jaime Cupertino, nunca velejei no barco e na tripulação. Ele está arrumando o barco e vai comigo meu amigo de vida inteira o Clínio de Freitas, até hoje velejamos juntos no Avohai, é um dos parceiros de Vela para a vida. Objetivo é estar presente, prestigiar, não temos ambição de resultado ou título, é encontrar amigos e fortalecer a Vela de Oceano. Pra mim é sempre um prazer estar em Ilhabela”, pontuou Lars Grael.

A SIVI já acumula 115 barcos inscritos e cinco medalhistas olímpicos na raia. Além dos três citados acima, Torben Grael e Martine Grael estarão na disputa com o veleiro Lady Lou nos clássicos e o Danadão na ORC, respectivamente.

Entre outros grandes nomes do evento, o pentacampeão Mundial e bicampeão pan-americano, Maurício Santa Cruz, o Santinha, estará na raia com o Three Musketeers, na HPE25.

As inscrições encerram nesta terça-feira, dia 19, e podem ser feitas pelo site https://www.sivilhabela.com.br/ para as classes ORC, BRA-RGS, C-30, HPE-25, Clássicos, Bico de Proa, Mini e Multicasco, e podem ser realizadas no site – https://www.sivilhabela.com.br/. A programação da competição também consta no site do evento – https://www.sivilhabela.com.br/programacao/ .

A 49ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela é uma realização do Yacht Club de Ilhabela e da Prefeitura Municipal de Ilhabela com organização de produção da Full Time Eventos e Turismo. A competição tem o patrocínio da Mitsubishi Motors, Phytoervas e apoio da Brancante Seguros, Robinson Crusoé, North Sails e Cerveja Corona. Além dos apoios institucionais do ICMBio, Federação de Vela do Estado de São Paulo (FEVESP), CBVELA, ABVO e Marinha do Bras