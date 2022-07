PAT de Ilhabela tem 104 oportunidades de emprego

A Prefeitura de Ilhabela divulgou nesta segunda-feira (18), que o Posto de Atendimento ao Trabalhador está com 104 vagas de emprego disponíveis.

Entre as vagas estão: Assistente Administrativo (1 vaga); Barman (1 vaga); Operador de caixa (2 vagas); Pizzaiolo (1 vaga); Auxiliar de Cozinha (3 vagas); Atendente de Balcão (1 vaga); Auxiliar de Vidraceiro (4 vagas); Cozinheiro de Restaurante (1 vaga).

O PAT salienta que a decisão das contratações é de inteira responsabilidade dos empregadores e o preenchimento das vagas depende dos requisitos exigidos pelos mesmos e os encaminhamentos são realizados de acordo com os perfis e níveis de escolaridade dos candidatos. O atendimento do PAT de Ilhabela é realizado das 10h às 17h, no Centro de Atendimento ao Cidadão “Via Verde”, localizado na Av. Princesa Isabel, 1.333 no Perequê. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (12) 3896-9200.